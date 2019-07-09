2019-07-09T14:00:57+03:00
Здоровье

Взрослые жители Пскова смогут пройти профосмотры в городской поликлинике

Диспансеризация проводится в рамках всероссийской акции
Анна БЫСТРОВА
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Врачи призывают взрослое население региона регулярно проходить профосмотрыВрачи призывают взрослое население региона регулярно проходить профосмотрыФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Взрослые жители Пскова смогут пройти профосмотры в городской поликлинике. Как рассказала «Комсомольской правде-Псков» главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, доступность профилактических осмотров для жителей региона обсуждали 9 июля в режиме видеоконференции.

Участники диалога сошлись во мнении о том, что необходимо предоставить гражданам возможность посещать врачей по вечерам и в выходные дни. Подобная мера позволит привлечь к диспансеризации большее количество человек.

-Я призываю псковичей обратить внимание на собственное здоровье. Кроме того, работодатели могут обратиться в поликлинику для организации выездной диспансеризации для своих сотрудников по месту работы, - заявила Галина Неваленная.

Подчеркнём, что диспансеризация позволяет обнаружить симптомы сложнейших заболеваний на ранних стадиях. Регулярный профосмотр поможет обезопасить себя от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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