2019-07-09T14:21:31+03:00
Происшествия

Сотрудники Росгвардии Пскова задержали находившегося в розыске наркомана

Мужчина уклонялся от принудительного лечения
Анна БЫСТРОВА
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Сотрудники Росгвардии Пскова задержали мужчину, находившегося в розыскеСотрудники Росгвардии Пскова задержали мужчину, находившегося в розыскеФото: Евгения ГУСЕВА
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Сотрудники Росгвардии Пскова задержали находившегося в розыске наркомана. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, экипаж группы задержания вневедомственной охраны выехал по тревоге в магазин Труда 8 июля.

Сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о том, что в 17 часов неизвестный попытался украсть из торгового зала продукты питания, а затем сбежать. Однако сотрудники торговой точки вовремя заметили правонарушение и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Росгвардейцы установили личность вора. Им оказался 31-летний гражданин, который уклоняется от обязательного лечения наркомании в медицинском учреждении. Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что задержанный находится в розыске. Росгвардейцы передали нарушителя полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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