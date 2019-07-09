2019-07-09T15:22:46+03:00
Общество

Около 2,5 тысяч человек воспользовались рейсами «Псковавиа» для перелёта в Сочи

Самолёты заполнялись пассажирами на 95%
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Количество пассажирских авиарейсов в Пскове увеличилось в три разаКоличество пассажирских авиарейсов в Пскове увеличилось в три разаФото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Около 2,5 тысяч человек воспользовались рейсами «Псковавиа» для перелёта в Сочи. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, за 2 месяца самолёты направления «Псков-Сочи» заполнялись на 95%.

В период с 4 мая по 9 июля авиарейсом из Сочи прилетели более 1133 пассажира. А направились к Чёрному морю благодаря компании «Азимут» около 1378 человек.

Напомним, с начала лета авиарейсы на черноморское побережье отправляются два раза в неделю. Направление «Псков-Сочи» получает субсидии из регионального бюджета.

Аэропорт Пскова, кроме того, осуществляет перевозки в Москву. За 9 месяцев этим направлением воспользовались более 16 тысяч жителей Псковской области. По сравнению данными прошлого года количество пассажирских авиарейсов из областного центра увеличилось в три раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Псковской области поучаствовал в видеоконференции по реализации нацпроектов
Псковская таможня пресекла незаконный вывоз старинной иконы из России
Сотрудники Росгвардии Пскова задержали находившегося в розыске наркомана
Взрослые жители Пскова смогут пройти профосмотры в городской поликлинике
Жителей Псковской области приглашают на бардовский фестиваль «Изборская крепость»
Спасатели из Пскова продолжают помогать жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка
Регоператор Пскова перечислил в бюджет 22 миллиона налогов
Прокурорская проверка в Пскове выявила нарушения по шести муниципальным контрактам
Великолукская полиция задержала грабителя магазинов при помощи служебной собаки
Невельчанин проведет в тюрьме 5 месяцев за неуплату алиментов
В псковской поликлинике обсудили возможность «медицинского туризма»
В поликлиниках Пскова пройдут выставки фотографов из Пскова, Москвы и Севастополя
Псковские пограничники не допустили ввоз 2,5 тонн корма для животных в регион
Регоператор вывез 10 кубометров мусора после проведения Кургана Дружбы в Псковской области
Глава Псковской области потребовал оборудовать парковку у Дворца бракосочетания
Великолукские полицейские раскрыли три кражи, совершённые весной
Трёх водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали в Псковской области за минувшие выходные
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём семьи, любви и верности
Около 40 наставников со всей России пройдут обучение во Пскове
В Псковской области завершился ремонт тепловых сетей
Псковичей приглашают на бесплатный концерт военного оркестра
Губернатор Псковской области о внесении памятников древнего Пскова в список ЮНЕСКО: Это большая ответственность
Глава Себежского района получил свидетельство о присвоении муниципалитету звания «Край партизанской славы»
Участники Кургана Дружбы в Псковской области получили памятные медали
Глава Псковской области назвал Курган Дружбы символом народного героизма