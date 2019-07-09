Около 2,5 тысяч человек воспользовались рейсами «Псковавиа» для перелёта в Сочи
Около 2,5 тысяч человек воспользовались рейсами «Псковавиа» для перелёта в Сочи. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, за 2 месяца самолёты направления «Псков-Сочи» заполнялись на 95%.
В период с 4 мая по 9 июля авиарейсом из Сочи прилетели более 1133 пассажира. А направились к Чёрному морю благодаря компании «Азимут» около 1378 человек.
Напомним, с начала лета авиарейсы на черноморское побережье отправляются два раза в неделю. Направление «Псков-Сочи» получает субсидии из регионального бюджета.
Аэропорт Пскова, кроме того, осуществляет перевозки в Москву. За 9 месяцев этим направлением воспользовались более 16 тысяч жителей Псковской области. По сравнению данными прошлого года количество пассажирских авиарейсов из областного центра увеличилось в три раза.
ИСТОЧНИК KP.RU