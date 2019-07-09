СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-09T15:22:46+03:00

Количество пассажирских авиарейсов в Пскове увеличилось в три раза Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Около 2,5 тысяч человек воспользовались рейсами «Псковавиа» для перелёта в Сочи. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, за 2 месяца самолёты направления «Псков-Сочи» заполнялись на 95%.

В период с 4 мая по 9 июля авиарейсом из Сочи прилетели более 1133 пассажира. А направились к Чёрному морю благодаря компании «Азимут» около 1378 человек.

Напомним, с начала лета авиарейсы на черноморское побережье отправляются два раза в неделю. Направление «Псков-Сочи» получает субсидии из регионального бюджета.

Аэропорт Пскова, кроме того, осуществляет перевозки в Москву. За 9 месяцев этим направлением воспользовались более 16 тысяч жителей Псковской области. По сравнению данными прошлого года количество пассажирских авиарейсов из областного центра увеличилось в три раза.

ИСТОЧНИК KP.RU