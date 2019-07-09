2019-07-09T15:55:57+03:00
Общество

Губернатор Псковской области поучаствовал в видеоконференции по реализации нацпроектов

В Псковской области до 2024 года осуществят 51 национальный проект
Анна БЫСТРОВА
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На реализацию национальных проектов в Псковской области направят более 6 миллиардовНа реализацию национальных проектов в Псковской области направят более 6 миллиардовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поучаствовал в видеоконференции по реализации национальных проектов в регионах. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, председателем совещания 9 июля выступил Министр финансов России Антон Силуанов.

В рамках совещания участники обсудили осуществление национальных проектов под названием «Производительность труда и поддержка занятости населения», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На их реализацию направят 510 миллионов рублей.

Эти деньги потратят на ускорение роста малых и средних предприятий, а также на популяризацию предпринимательской деятельности.

Напомним, что на территории региона до 2024 года планируется осуществить 51 проект по 11 ключевым направлениям развития. На реализацию этих инициатив направят более 6,1 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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