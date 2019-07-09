9 Июль 16:32 2019-07-09T16:32:36+03:00

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Великолучанка не поддалась на уговоры мошенников перевести деньги. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 8 июля женщине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей технической службы банка.

«Сотрудница банка» заявила, что с карты великолучанки злоумышленники пытаются похитить деньги. Чтобы избежать этого неизвестная посоветовала пообщаться с коллегой из юридического отдела. Мужчина, который взял трубку, предложил снять все деньги с карты и перевести их на другой счёт.

Великолучанка сняла 177 тысяч рублей, однако, переводить их не решилась. По версии полицейских, она поняла, что имеет дело с мошенниками. Поэтому великолучанка обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU