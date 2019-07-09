Поддержку поискового движения и активность псковских общественников обсудили Михаил Ведерников и Елена Цунаева

9 Июль 17:18 2019-07-09T17:18:05+03:00

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Глава региона Михаил Ведерников встретился с сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Еленой Цунаевой, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе областной администрации.

Эта встреча стала хорошей возможностью «сверить часы» и обсудить стратегию взаимодействия на будущее.

Михаил Ведерников отметил, что региональные власти и ОНФ находятся в конструктивном диалоге и предложил ОНФ подключиться к мониторингу процесса реализации национальных проектов в псковском регионе.

В ответ Елена Цунаева рассказала, что побывала в Себежском, Опочецком и Островском районах и пообщалась там с местным активом. На встрече обсуждали темы, которые волнуют общественников - мусорная реформа, борьба с борщевиком и другие.

Она также отметила активную работу муниципальных властей в Острове, где недавно создали парк, город включается в федеральные программы и борется за гранты.

На встрече губернатор и представитель ОНФ также обсудили тему поддержки поискового движения.

ИСТОЧНИК KP.RU