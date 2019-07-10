На «Линию Сталина» в Псковской области приедут более 150 реконструкторов
На военно-исторический фестиваль «Прорыв линии Пантера» в Островском районе Псковской области приедут более 150 реконструкторов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области,
Участники приедут не только из Псковской области и Северо-Запада страны, но и из-за рубежа. Реконструкторы восстановят события июля 1944 года, когда советские войска прорвали оборонительную линию захватчиков и освободили территорию нынешней Псковской области.
Во время боя зрители смогут увидеть не только копии военной техники, но и восстановленные орудия, действительно участвовавшие в сражениях. Кроме того, гости фестиваля смогут познакомиться с бытом солдат обеих армий благодаря интерактивным площадкам, а также посетить концерт.
Юбилейное мероприятие пройдёт 14 июля в деревне Холматка. Площадки будут ждать гостей фестиваля с полудня, а реконструкция прорыва оборонительных укреплений начнётся в 13.00. Организаторы просят гостей фестиваля приехать заблаговременно.
ИСТОЧНИК KP.RU