На «Линию Сталина» в Псковской области приедут более 150 реконструкторов

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-10T09:46:29+03:00

В этом году мероприятие посвящено 75-й годовщине Псковско-Островской наступательной операции Фото: Дарья ХВАТКОВА

Они восстановят бой, после которого началось освобождение Прибалтики

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На военно-исторический фестиваль «Прорыв линии Пантера» в Островском районе Псковской области приедут более 150 реконструкторов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области,

Участники приедут не только из Псковской области и Северо-Запада страны, но и из-за рубежа. Реконструкторы восстановят события июля 1944 года, когда советские войска прорвали оборонительную линию захватчиков и освободили территорию нынешней Псковской области.

Во время боя зрители смогут увидеть не только копии военной техники, но и восстановленные орудия, действительно участвовавшие в сражениях. Кроме того, гости фестиваля смогут познакомиться с бытом солдат обеих армий благодаря интерактивным площадкам, а также посетить концерт.

Юбилейное мероприятие пройдёт 14 июля в деревне Холматка. Площадки будут ждать гостей фестиваля с полудня, а реконструкция прорыва оборонительных укреплений начнётся в 13.00. Организаторы просят гостей фестиваля приехать заблаговременно.

ИСТОЧНИК KP.RU