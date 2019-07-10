В Островском районе перезахоронят останки советских лётчиков

СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-10T10:14:08+03:00

Экипаж погиб в 1941 году в районе деревни Воронцово

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В Островском районе с воинскими почестями перезахоронят останки советских лётчиков. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, бомбардировщик разбился в районе Острова в июле 1941 года после того, как немецкие экипажи смогли подбить два советских самолёта.

Поисковики установили, что командиры приказали членам экипажа покинуть борт самолёта, однако, из-за ранений не все смогли покинуть бомбардировщик. Один из самолётов упал недалеко от деревни Воронцово.

Удалось установить и имена погибших красноармейцев и найти семьи двух бойцов. Родственники приедут на церемонию перезахоронения. Им вручат памятные медали.

Перезахоронение начнётся в полдень 10 июля на братском захоронении в Острове-3. Затем военнослужащие вместе с участниками молодёжных патриотических объединений Палкинского и Островского районов пройдут торжественным маршем.

ИСТОЧНИК KP.RU