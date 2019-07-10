«Черный копатель» в Псковской области присвоил себе найденные в лесу патроны для пистолета

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-10T10:26:50+03:00

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В Новосокольническом районе возбуждено уголовное дело против местного жителя за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, в апреле житель Новосокольнического района при помощи металлоискателя нашёл 18 патронов для стрельбы из огнестрельного оружия. Стрелять такими патронами можно из пистолета ТТ.

Найденные в лесу у деревни Раменье боеприпасы 46-летний мужчина спрятал в своем сарае в древне Борисово Новосокольнического района Псковской области.

Так как патроны пригодны для стрельбы, их приобретение и хранение является незаконным. В мае сотрудники полиции выявили это нарушение и изъяли боеприпасы.

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Новосокольнический районный суд. Теперь мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU