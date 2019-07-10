В Псковской области выявили более 20 употребляющих наркотики подростков
Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков , несовершеннолетних в этом году «брали» за употребление наркотиков по итогам медицинского обследования.
- В этом полугодии у нас было выявлено 633 случая больных наркоманией и 784 человека были замечены в употреблении запрещённых веществ, но не страдали зависимостью от них., среди них был 21 подросток, - рассказала на пресс-конференции заместитель главного врача ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» Татьяна Антонова.
Как рассказала спикер, подростки употребляют натуральную и синтетическую коноплю, а также психостимуляторы, к которым идёт быстрое привыкание. Впоследствии все употреблявшие наркотики испытывают ощущение, что их преследуют и в результате попадают в психиатрическую больницу.
По словам Татьяны Антоновой, в Псковской области заболеваемость наркоманией намного ниже, чем в СЗФО. За 6 месяцев в регионе поступило 26 анонимных обращений от родителей, которые считали, что их дети употребляют наркотики.
ИСТОЧНИК KP.RU