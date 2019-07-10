2019-07-10T12:33:22+03:00
Происшествия

В Великих Луках и Опочке поймали водителей в состоянии алкогольного опьянения

За повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии нарушителей ждет уголовная ответственность
Алиса СОЛНЦЕВА
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Полиция Псковской области поймала двух нетрезвых водителей иномарокПолиция Псковской области поймала двух нетрезвых водителей иномарокФото: Евгения ГУСЕВА
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Сотрудники ДПС в Великих Луках и Опочке выявили водителей, уже не первый раз находящихся за рулем в алкогольном опьянении. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, автомобиль «Пежо» 26-летней великолучанки дорожно-патрульная служба остановила ночью 6 июля на улице Новоселенинской. Полицейские предположили, что девушка пьяна, но от медицинского освидетельствования она отказалась.

При первом нарушении такого рода предполагается административная ответственность, к которой гражданка уже привлекалась, а при повторной фиксации вождения в нетрезвом состоянии - уголовная.

Аналогичное правонарушение зафиксировано в Опочке 9 июля. Полицейские остановили на улице Ленина «Форд», за рулем которого находился нетрезвый 40-летний мужчина.

В настоящее время по этим делам проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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