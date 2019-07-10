2019-07-10T14:07:54+03:00
Происшествия

Полицейские Псковской области задержали двух деревенских воров

Злоумышленники взламывали дверные замки
Анна БЫСТРОВА
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Похищенное имущество изъято сотрудниками полицииПохищенное имущество изъято сотрудниками полицииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сотрудники полиции Псковской области задержали двух деревенских воров. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, одна из краж произошла в деревне Балахи Опочецкого района в начале лета 2019 года.

Злоумышленник сорвал навесной замок с двери и вынес из дома DVD-плейер и продукты питания. Установлено, что виноват в похищении 18-летний учащийся города Опочка. Юноша уже дал признательные показания.

Ещё одна кража произошла в июле в деревне Торошино. В одном из домов на улице Заречной неизвестный вскрыл замок и украл три мобильных телефона и цифровую тв-приставку на сумму порядка 11 тысяч рублей.

Имущество обнаружили в доме 42-летнего местного жителя. Установлено, что мужчина был ранее судим и на момент кражи не работал. Теперь злоумышленнику грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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