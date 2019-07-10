2019-07-10T14:33:29+03:00
Общество

Семьям Пскова вручили почётные медали «За любовь и верность»

Супруги прожили в браке 50 лет и недавно отметили «золотую свадьбу»
Анна БЫСТРОВА
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От имени губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила семьям почётные наградыОт имени губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила семьям почётные награды
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Семьям Пскова вручили почётные медали «За любовь и верность». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, награды двум псковским семьям вручила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в администрации региона 10 июля.

Супруги Груздовы и Горбачевы прожили в браке 50 лет и недавно отметили «золотую свадьбу». По этому поводу от имени главы региона им вручили почётные медали и удостоверение к ним.

-Если сложить вместе общий стаж юбиляров, то получится, что сто лет вы провели в статусе семейных людей. Хочется поблагодарить вас за труд, терпение и за пронесенные через всю жизнь любовь и верность. Своим примером всем нам вы показали, что семья — это самое главное, - обратилась к супругам Вера Емельянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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