СЕГОДНЯ 16:45 2019-07-10T16:53:10+03:00

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Строительство новой школы в Дно идёт полным ходом. Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в администрации Дновского района, 10 июля вблизи здания новой школы №50 началась укладка асфальта. Новое дорожное покрытие планируется проложить от улицы Строителей до границы благоустройства территории новой школы.

Кроме того, в настоящее время продолжаются поставки оборудования и мебели для классных кабинетов. Подрядчик выполняет отделку внутренних помещений. В нескольких кабинетах уже покрасили стены и установили подвесные потолки.

Директор новой дновской школы Татьяна Щукина уже провела экскурсию по учебному заведению для родителей учащихся сельских школ д. Заклинье и д. Белая.

Напомним, усилиями губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, на строительство новой трёхэтажной школы из федерального бюджета было направлено более 350 миллионов рублей. Новое учебное заведение примет 500 школьников, тогда как в старом здании могли поместиться лишь 340 учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU