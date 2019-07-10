10 Июль 17:47 2019-07-10T17:47:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове обсудили необходимость борьбы с «наливайками». Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды-Псков», предложения по борьбе с питейными заведениями подготовит Общественная палата Пскова. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания инициативной группы палаты 10 июля, на встрече прозвучало предложение создать рабочую группу по этому вопросу.

Хотя в регионе действует запрет на розничную продажу спиртного, бизнесмены нашли лазейку в законе и массово стали организовывать «кафе». Это позволило им продавать алкоголь и после 21.00. Эксперты считают, что цена на продукцию в таких местах слишком низкая. Это означает, что на прилавках стоит суррогатный алкоголь.

Участники собрания сошлись во мнении о том, что нужно подсчитать, сколько питейных заведений функционирует в городе, а также было решено создать инициативную группу и провести контрольные закупки продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU