2019-07-10T17:47:57+03:00
Общество

В Пскове обсудили необходимость борьбы с «наливайками»

Общественная палата города подготовит предложения по борьбе с питейными заведениями
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Борьбу с "наливайками" обсудили в Пскове за заседании Общественной палатыБорьбу с "наливайками" обсудили в Пскове за заседании Общественной палатыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Пскове обсудили необходимость борьбы с «наливайками». Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды-Псков», предложения по борьбе с питейными заведениями подготовит Общественная палата Пскова. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания инициативной группы палаты 10 июля, на встрече прозвучало предложение создать рабочую группу по этому вопросу.

Хотя в регионе действует запрет на розничную продажу спиртного, бизнесмены нашли лазейку в законе и массово стали организовывать «кафе». Это позволило им продавать алкоголь и после 21.00. Эксперты считают, что цена на продукцию в таких местах слишком низкая. Это означает, что на прилавках стоит суррогатный алкоголь.

Участники собрания сошлись во мнении о том, что нужно подсчитать, сколько питейных заведений функционирует в городе, а также было решено создать инициативную группу и провести контрольные закупки продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псковской области создали группу по контролю за «наливайками»
Галина Неваленная: разрешение на "наливайку" в жилом доме должно давать собрание собственников
Превратить псковские «наливайки» в заведения общепита предложили на заседании Общественной палаты
В Себежском районе Псковская таможня и Россельхознадзор пресекли ввоз цветов
Псковские пограничники не пропустили в страну рыбную продукцию, которую выдавали за картофель фри
Строительство новой школы в Дно идёт полным ходом
В Псковской области введут электронный документооборот между судом и налоговой
Семьям Пскова вручили почётные медали «За любовь и верность»
Полицейские Псковской области задержали двух деревенских воров
В Великих Луках и Опочке поймали водителей в состоянии алкогольного опьянения
Полиция Псковской области ликвидировала 3 нарколаборатории за пол года
В Псковской области выявили более 20 употребляющих наркотики подростков
В Псковской области раскрываемость преступлений по наркотикам выросла на 20%
«Черный копатель» в Псковской области присвоил себе найденные в лесу патроны для пистолета
В Островском районе перезахоронят останки советских лётчиков
На «Линию Сталина» в Псковской области приедут более 150 реконструкторов
В Псковской области 17 лучших учителей поддержат материально
Поддержку поискового движения и активность псковских общественников обсудили Михаил Ведерников и Елена Цунаева
Великолучанка не поддалась на уговоры мошенников перевести деньги
Губернатор Псковской области поучаствовал в видеоконференции по реализации нацпроектов
Псковская таможня пресекла незаконный вывоз старинной иконы из России
Около 2,5 тысяч псковичей воспользовались рейсами «Азимута» для перелёта в Сочи
Сотрудники Росгвардии Пскова задержали находившегося в розыске наркомана
Взрослые жители Пскова смогут пройти профосмотры в городской поликлинике
Жителей Псковской области приглашают на бардовский фестиваль «Изборская крепость»