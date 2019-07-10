2019-07-10T18:03:32+03:00
Общество

В Себежском районе Псковская таможня и Россельхознадзор пресекли ввоз цветов

На территорию Российской Федерации запрещен ввоз более ста тысяч растений
Алиса Солнцева
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Более ста тысяч цветов не доедут до МосквыБолее ста тысяч цветов не доедут до МосквыФото: Александр СИДОРЕНКО
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Импорт цветов, не прошедших фитосанитарный контроль, пресечен в Себежском районе Псковской таможней и Управлением Россельхознадзора.

Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, таможенная проверка показала, что партия цветов «фрезия» из Голландии не прошла фитосанитарную проверку.

Как отметили в ведомстве, существует список стран, растения из которых должны проходить сертификацию перед тем, как попасть в Россию: Кения, Вьетнам, Израиль, Новая Зеландия, Япония, Нидерланды, Эфиопия, ЮАР.

Псковская таможня совместно с Управлением Россельхознадзора ограничили ввоз цветов, бутонов и зелени: в Россию не попало 107 тысяч 233 декоративных растения, которые везли на автомашинах из Словакии в Москву.

Сопровождающий груза не сможет доставить подкарантинный товар к месту назначения в России и обязан вывезти его на сопредельную территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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