В Себежском районе Псковская таможня и Россельхознадзор пресекли ввоз цветов
Импорт цветов, не прошедших фитосанитарный контроль, пресечен в Себежском районе Псковской таможней и Управлением Россельхознадзора.
Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, таможенная проверка показала, что партия цветов «фрезия» из Голландии не прошла фитосанитарную проверку.
Как отметили в ведомстве, существует список стран, растения из которых должны проходить сертификацию перед тем, как попасть в Россию: Кения, Вьетнам, Израиль, Новая Зеландия, Япония, Нидерланды, Эфиопия, ЮАР.
Псковская таможня совместно с Управлением Россельхознадзора ограничили ввоз цветов, бутонов и зелени: в Россию не попало 107 тысяч 233 декоративных растения, которые везли на автомашинах из Словакии в Москву.
Сопровождающий груза не сможет доставить подкарантинный товар к месту назначения в России и обязан вывезти его на сопредельную территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU