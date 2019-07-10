2019-07-10T18:29:28+03:00
Общество

Галина Неваленная: разрешение на "наливайку" в жилом доме должно давать собрание собственников

Подобные ограничения "сработают" в отношении молодежи, считает врач
Василиса Алексеева
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"Наливайки" должны соответствовать нормам."Наливайки" должны соответствовать нормам.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Хотите открыть паб в жилом доме, получите согласие собрания собственников жилья. С таким предложением на заседании инициативной группы Общественной палаты Псковской области, которое проходил 10 июля, выступила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. Встреча была посвящена жалобам псковичей на работу «псевдокафе» -«наливаек» в жилых домах.

Как считает Галина Неваленная, что надо запретить открывать пабы в многоквартирных домах в «спальных районах», и разрешать открывать в центре города, куда приезжают туристы. Перед открытием таких заведений, надо проверить их соответствие нормам.

Дополнительными запретами «хронического алкоголика мы не вылечим», отметила врач, но для молодых людей ограничения сработают.

Секретарь региональной Общественной палаты Анатолий Мультах отметил, что вопрос о «наливайках» «получился спорный», но он нуждается в обсуждении и не может решиться мгновенно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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