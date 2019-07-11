Пскович украл сумку у бабушки

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-11T09:55:32+03:00

Ограбил бабушку. Ну как не стыдно? Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Безработный пскович украл сумку у пенсионерки. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 9 июля около двух часов дня в полицию поступил вызов об ограблении на улице Заводской.

Как полагает следствие, преступник подбежал к 68-летней женщине сзади и выхватил из рук сумку, в которой были деньги, документы, телефон и зонт.

Бабушка не растерялась и, взяв телефон у прохожей, вызвала полицию. На место преступления оперативно выехали сотрудники второго отдела полиции УМВД России по городу Пскова. С помощью служебной собаки грабителя быстро нашли и задержали.

В грабеже подозревают 26-летнего безработного псковича, который, кстати, уже был судим. По делу ограбления пенсионерки ведется расследование, за это преступление предполагается уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU