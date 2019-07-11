2019-07-11T10:12:37+03:00
Общество

Расписание «Ласточки» по маршруту Псков-Петрозаводск изменится с августа

Время в пути из Пскова сократится более чем на полтора часа
Анна БЫСТРОВА
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Скоростной поезд Псков-Петрозаводск курсирует ежедневноСкоростной поезд Псков-Петрозаводск курсирует ежедневноФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Расписание «Ласточки» по маршруту Псков-Петрозаводск изменится с августа. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, сотрудники РЖД решили сократить время в пути, а также внести изменения в маршрут следования скоростного поезда.

Теперь «Ласточка» будет заезжать на станции Порхов, Дно и Сольцы. При этом с 3 августа её маршрут не будет проходить через станции Луга, Плюсса и Струги Красные. Благодаря этому время в пути от Пскова до Петрозаводска сократится более чем на полтора часа. В республику Карелию, таким образом, можно будет добраться за 11 часов 17 минут.

Напомним, скоростной поезд по направлению Псков-Петрозаводск курсирует ежедневно благодаря договорённостям Михаила Ведерникова и руководства РЖД. Из Пскова «Ласточка» отправляется в 13.07, а из Петрозаводска в 10.44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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