Участников долевого строительства в Псковской области защитит банк

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-11T11:15:41+03:00

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Участников долевого строительства жилых помещений в Псковской области защитит банк, передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой изменениям на рынке недвижимости в России.

С 1 июля вступили в силу изменения в Федеральный Закон, которые регулируют отношения между покупателем и застройщиком. Для покупателей изменения несущественны. Они коснулись в большей степени застройщика.

- Теперь застройщик не сможет воспользоваться средствами до тех пор, пока все квартиры в доме не будут проданы и, дом не будет сдан полностью, - рассказала руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко. - Таким образом, используется прослойка в виде банковского учреждения для обеспечения спокойствия дольщиков, вложивших свои деньги. Это коснётся домов, которые начали строиться после 1 июля 2019 года,

Порядка 5-6 домов в Псковской области будут строиться по новой схеме. Но изменения в законодательстве не затронут дома, в которые дольщики вложились ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU