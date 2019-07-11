СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-11T17:46:36+03:00

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Более половины земельных участков в Псковской области используются без документов, передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой изменениям в законе о долевом строительстве.

Как рассказала на встрече с журналистами глава Росреестра региона Олеся Ребеко, в их ведомство часто поступают звонки от собственников, которые жалуются на своих соседей. Чаще всего людей беспокоит то, что соседи незаконно захватывают дорогу или перекрывают подход к реке. В этом случае специалист организации реагирует на жалобы и выезжает на место для того, чтобы провести экспертизу.

- В Псковской области более 50% нарушений в сфере земельного законодательства касается использования земли без оформления документов на право собственности. Следующим по распространённости нарушением является использование земли не по назначению, — отметила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

ИСТОЧНИК KP.RU