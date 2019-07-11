Василий Осипов отметил высокие темпы строительства 50-й школы в Дно

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-11T12:30:07+03:00

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Областная комиссия во главе с заместителем губернатора Псковской области Василием Осиповым оценила ход строительства 50-й школы в Дно.

Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, вице-губернатору понравился высокий темп работы подрядчика.

За две прошедшие недели подрядчик проделал большую работу, отметил Осипов. Темпы строительства также удовлетворили и родителей учеников, которые вместе с советником губернатора Татьяной Пахомовой и председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергеем Граховым посетили школу.

На строительной площадке работают 130 человек. К 1 сентября ее гарантированно сдадут. Много работы предстоит сделать в спортзале. На 3-м этаже красят коридоры и кабинеты. Идут работы в актовом зале. В туалетах установили сантехнику, классы готовы принимать оборудование. Работы пока из-за плохой погоды не идут на пришкольной территории.

Василий Осипов попросил Татьяну Пахомову продолжать наблюдать за ходом работ в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU