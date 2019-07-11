Василий Осипов отметил высокие темпы строительства 50-й школы в Дно
Областная комиссия во главе с заместителем губернатора Псковской области Василием Осиповым оценила ход строительства 50-й школы в Дно.
Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, вице-губернатору понравился высокий темп работы подрядчика.
За две прошедшие недели подрядчик проделал большую работу, отметил Осипов. Темпы строительства также удовлетворили и родителей учеников, которые вместе с советником губернатора Татьяной Пахомовой и председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергеем Граховым посетили школу.
На строительной площадке работают 130 человек. К 1 сентября ее гарантированно сдадут. Много работы предстоит сделать в спортзале. На 3-м этаже красят коридоры и кабинеты. Идут работы в актовом зале. В туалетах установили сантехнику, классы готовы принимать оборудование. Работы пока из-за плохой погоды не идут на пришкольной территории.
Василий Осипов попросил Татьяну Пахомову продолжать наблюдать за ходом работ в школе.
ИСТОЧНИК KP.RU