В Псковской области 4 тысячи памятников требуют охраны и заботы

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-11T13:55:36+03:00

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Около 4 тысяч памятников в Псковской области требуют охраны и заботы. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой включению памятников древнего Пскова в список всемирного наследия ЮНЕСКО, об этом на встрече с журналистами заявил директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва Владимир Аристархов. Однако в список ЮНЕСКО вошли лишь 10 церквей.

Участники встречи отметили, что на 43-й сессии комитета всемирного наследия в поддержку псковских памятников единогласно высказались представители Азербайджана, Китая, Норвегии, Бразилии, Зимбабве, Венгрии, Кыргызстана, Испании и Боснии.

- Мы были практически уверены, что решение будет положительным, однако волнение оставалось до самого конца, – отметила глава делегации региона, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и поблагодарила всех, кто приложил усилия.

ИСТОЧНИК KP.RU