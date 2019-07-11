2019-07-11T12:45:55+03:00
Звезды

Включение псковских церквей в список ЮНЕСКО увеличит туристический поток

Для гостей города разработают специальные маршруты
Алиса СОЛНЦЕВА
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Для туристов в Пскове разработают специальный маршрутДля туристов в Пскове разработают специальный маршрутФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Включение 10 памятников Пскова в список всемирного наследия ЮНЕСКО способствует увеличению туристического потока в регион. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой включению памятников древнего Пскова в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в этом уверен директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва Владимир Аристархов.

- Список всемирного наследия - это живые деньги. Деньги от туристов. Но есть и другая сторона этой медали. Избыток туристов, ведь все хотят посмотреть объекты всемирного наследия. Нужно сделать так, чтобы туристы не мешали жить гражданам, - заявил Владимир Аристархов.

Для этого в регионе организуют систему маршрутов, которая поможет туристам познакомиться с памятниками псковского зодчества 12-17 веков, не нарушая покой горожан. Однако присутствующие отметили, что дальнейшая ситуация зависит и от активной позиции местных жителей, общественности, администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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