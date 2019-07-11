2019-07-11T13:07:45+03:00
Звезды

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия: 10 псковских церквей уникальны

Это послужило причиной включения их в список ЮНЕСКО
Алиса СОЛНЦЕВА
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Комитет ЮНЕСКО принял решение не включать псковские башни в список всемирного наследияКомитет ЮНЕСКО принял решение не включать псковские башни в список всемирного наследияФото: Дарья ХВАТКОВА
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Псковские церкви были включены в список всемирного наследия потому, что максимально отвечают требованию уникальности. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой включению памятников Пскова в список ЮНЕСКО, об этом заявила председатель комитета по охране объектов культурного наследия региона Наталья Тихомирова.

Участники обсуждения отметили, что комитет ЮНЕСКО ставит достаточно жесткие условия при отборе объектов.

- В начале номинация охватывала все образцы средневековой псковской школы зодчества. Из них складывалась целая панорама. А ядром этой панорамы является именно та группа памятников, которая была отобрана, - рассказала заместитель председателя псковского отделения ВООПИК Ирина Голубева.

Напомним, что кроме 10 храмов в проект «Памятники древнего Пскова» были включены строения крепостного зодчества: Гремячая и Покровкая башни. По мнению участников встречи, их не одобрили так как комиссия не пожелала вырывать из общего комплекса крепости 2 образца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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