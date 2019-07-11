Псковский вейк-парк приглашает на юбилей

СЕГОДНЯ 13:38 2019-07-11T13:38:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Псковский вейк-парк приглашает всех любителей экстрима на вечеринку по случаю дня рождения. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, праздник в честь пятилетия вейк-парка состоится 20 июля.

Гостей мероприятия ждёт соревнование вейкбордистов на любительском и профессиональном уровне, а также турниры по пляжному волейболу, прыжкам на батуте и жиму штанги из положения «лёжа». На празднике можно будет проверить свою устойчивость. Для этого организаторы юбилея проведут соревнования по баланс-борду. Посетителей ждут по адресу: Псков, ул. Яна Райниса, 41б.

КОНКРЕТНО

Вейкбординг — признанный вид спорта, в котором человек едет по воде на специальной доске, держась за канат или плавательное средство. При этом спортсмен выполняет экстремальные трюки на волнах или трамплинах, расставленных на поверхности воды.

ИСТОЧНИК KP.RU