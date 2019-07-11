Некоммерческие организации Пскова смогут получить деньги на реализацию проектов в межнациональной сфере

СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-11T14:12:08+03:00

К участию в конкурсе ждут проекты, направленные на защиту культуры и традиций народов России Фото: Дарья ХВАТКОВА

Изменить размер текста: A A

Некоммерческие организации Пскова смогут получить деньги на реализацию социальных проектов в межнациональной сфере. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, проекты, направленные на защиту культуры, языков и традиций народов России теперь смогут получить деньги из регионального бюджета. Участники конкурса смогут претендовать на субсидии до 200 тысяч рублей.

Для этого представителям НКО необходимо принять участие в конкурсе. Решение об этом было принято на заседании под председательством заместителя губернатора Псковской области Николая Цветкова. Всего на реализацию этой инициативы в 2019 году регион направит около 2 миллионов рублей.

Заявки принимаются с 11 июля по 9 августа в управлении общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области. Итоги конкурса станут известны уже в октябре. Подробную информацию можно найти ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU