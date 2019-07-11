2019-07-11T14:50:17+03:00
Общество

Псков обошел 28 регионов и попал в ЮНЕСКО

30 российских городов выдвигали свои объекты, а добились своего только Псков и Татарстан
Алиса Солнцева
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10 псковских храмов в списке всемирного наследия ЮНЕСКО10 псковских храмов в списке всемирного наследия ЮНЕСКОФото: Александр ГЛУЗ
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Около 30 регионов долгое время готовили документы для внесения в список всемирного наследия ЮНЕСКО своих объектов, из них только 2 субъекта довели это дело до конца. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды - Псков» с пресс-конференции, посвящённой включению памятников древнего Пскова в список всемирного наследия ЮНЕСКО, эти данные привел директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва Владимир Аристархов.

Безусловно, отныне этим храмам будет уделено особое внимание, соответствующее требованиям ЮНЕСКО. Однако спикеры разуверили псковичей в том, что о других объектах, представляющих не меньшую ценность, будет забыто. По охране объектов культурного наследия будет вестись системная и сбалансированная работа.

Присутствующие отметили, что дальнейшая судьба псковских памятников по-прежнему зависит не только от администрации, но и от активной позиции местных жителей и общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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