2019-07-11T15:46:04+03:00
Общество

В Великолукском районе 7 человек пострадали в ДТП

Четверо взрослых и трое детей госпитализированы в межрайонную больницу
Алиса Солнцева
Поделиться:
В Великолукском районе столкнулись ВАЗ-2107 и Ford FusionВ Великолукском районе столкнулись ВАЗ-2107 и Ford FusionФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В Великолукском районе зарегистрировано ДТП, в результате которого пострадали 7 человек, в том числе и дети.

Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, авария произошла на семнадцатом километре автодороги Великие Луки - Невель 10 июля в 14.15.

Виновник дорожно-транспортного происшествия - 19-летний водитель ВАЗа-2107 - при повороте налево не пропустил автомобиль «Форд фьюжн», двигающийся по главной дороге.

В результате столкновения водители и пассажиры получили травмы различной тяжести. В «семерке», кроме водителя, ехали взрослый пассажир с ребенком 10-и лет. За рулем иномарки был 53-летний мужчина. Кроме него, в машине находился еще один взрослый и две 15-летние девочки.

Пострадавшие на данный момент госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Утверждены эскизы наград Псковской области
Псковский завод «Титан-Полимер» стал спонсором молодёжного форума
Квесты, спортивная площадка, напольные игры - и это на экологическом празднике «РосянкаFEST»
Сотрудники псковской таможни вернули в Латвию 20 тонн куриных шкурок
Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование
Псков обошел 28 регионов и попал в ЮНЕСКО
Некоммерческие организации Пскова смогут получить деньги на реализацию проектов в межнациональной сфере
Псковский вейк-парк приглашает на юбилей
Председатель комитета по охране объектов культурного наследия: 10 псковских церквей уникальны
Включение псковских церквей в список ЮНЕСКО увеличит туристический поток
В Псковской области 4 тысячи памятников требуют охраны и заботы
Василий Осипов отметил высокие темпы строительства 50-й школы в Дно
В Дедовичском районе отремонтируют 4 километра автодороги
Более половины земельных участков в Псковской области используются без документов
Псковичи могут безопасно подать документы на регистрацию жилья через Росреестр
Участников долевого строительства в Псковской области защитит банк
Псковский филиал «Московского института государственного управления и права» ждёт абитуриентов
Великолукский боксёр Мухаммад Шехов отправится на соревнования в Екатеринбург
Расписание «Ласточки» по маршруту Псков-Петрозаводск изменится с августа
Пскович украл сумку у бабушки
В Псковской области создали группу по контролю за «наливайками»
Галина Неваленная: разрешение на "наливайку" в жилом доме должно давать собрание собственников
Превратить псковские «наливайки» в заведения общепита предложили на заседании Общественной палаты
В Себежском районе Псковская таможня и Россельхознадзор пресекли ввоз цветов
В Пскове обсудили необходимость борьбы с «наливайками»
Псковские пограничники не пропустили в страну рыбную продукцию, которую выдавали за картофель фри