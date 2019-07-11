В Великолукском районе 7 человек пострадали в ДТП
В Великолукском районе зарегистрировано ДТП, в результате которого пострадали 7 человек, в том числе и дети.
Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, авария произошла на семнадцатом километре автодороги Великие Луки - Невель 10 июля в 14.15.
Виновник дорожно-транспортного происшествия - 19-летний водитель ВАЗа-2107 - при повороте налево не пропустил автомобиль «Форд фьюжн», двигающийся по главной дороге.
В результате столкновения водители и пассажиры получили травмы различной тяжести. В «семерке», кроме водителя, ехали взрослый пассажир с ребенком 10-и лет. За рулем иномарки был 53-летний мужчина. Кроме него, в машине находился еще один взрослый и две 15-летние девочки.
Пострадавшие на данный момент госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU