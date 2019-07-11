В Великолукском районе 7 человек пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 15:46 2019-07-11T15:46:04+03:00

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В Великолукском районе зарегистрировано ДТП, в результате которого пострадали 7 человек, в том числе и дети.

Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, авария произошла на семнадцатом километре автодороги Великие Луки - Невель 10 июля в 14.15.

Виновник дорожно-транспортного происшествия - 19-летний водитель ВАЗа-2107 - при повороте налево не пропустил автомобиль «Форд фьюжн», двигающийся по главной дороге.

В результате столкновения водители и пассажиры получили травмы различной тяжести. В «семерке», кроме водителя, ехали взрослый пассажир с ребенком 10-и лет. За рулем иномарки был 53-летний мужчина. Кроме него, в машине находился еще один взрослый и две 15-летние девочки.

Пострадавшие на данный момент госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU