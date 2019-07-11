СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-11T17:00:17+03:00

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Сотрудники псковской таможни вернули в Латвию 20 тонн куриных шкурок. «Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе

управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, запретить ввоз товара пришлось из-за того, что ветеринарный сертификат продукции был оформлен с нарушениями.

Груз из республики Казахстан пересекал границу России через автомобильный пункт пропуска Убылинка 8 июля 2019 года. Сотрудники таможни остановили автомобиль для досмотра. Оказалось, что маркировочные этикетки на коробки с субпродуктами приклеены так, что вскрыть упаковку можно не повредив их целостность. А это является нарушением таможенных предписаний.

Из-за нарушений сотрудники ведомства запретили ввоз куриных шкурок в страну и оформили декларацию о возврате груза в Латвию.

ИСТОЧНИК KP.RU