2019-07-11T17:32:49+03:00
Общество

Псковский завод «Титан-Полимер» стал спонсором молодёжного форума

Предприятие приняло решение побеседовать с молодёжью региона о лидерстве
Анна БЫСТРОВА
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"Титан-Полимер" побеседует с псковской молодёжью на форуме "Без границ" в Пскове"Титан-Полимер" побеседует с псковской молодёжью на форуме "Без границ" в ПсковеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Псковский завод «Титан-Полимер» стал спонсором молодёжного форума. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в компании «Титан-Полимер», предприятие приняло решение поддержать псковский молодёжный форум «Без границ», который пройдёт в Псковской области с 16 по 21 июля. В рамках спонсорства руководство псковского завода предложит активной молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет побеседовать о лидерстве.

Предполагается, что в дискуссии примет участие будут генеральный директор «Титан-Полимера» Герман Петрушко, руководитель Псковского электромеханического завода Александр Лазарев, а также глава управления по цифровому развитию и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

Спикеры поднимут актуальные вопросы кадрового потенциала Псковской области и осветят открывшиеся для региона перспективы благодаря приходу инвестора в особую экономическую зону «Моглино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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