СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-12T09:51:48+03:00

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В Псковской области перезахоронили останки 60 бойцов времён Великой Отечественной войны. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, памятные мероприятия в честь павших воинов прошли у воинского мемориального комплекса «Чёртова гора» в Пушкиногорском районе 11 июля.

Во время траурной церемонии погребения земле предали останки 60 красноармейцев, погибших во время освобождения Пушкиногорского района. Бойцов нашли в 2019 году во время поисковых экспедиций отряды «Патриот» и «Безымянный». Членам этих объединений удалось также установить имя одного из бойцов. До этого он считался пропавшим без вести.

В рамках мероприятия у мемориального комплекса открыли памятный знак Герою Советского Союза Абраму Шарыпову, который погребён в этом районе. Памятные мероприятия продолжила концертная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU