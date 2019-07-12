ПсковГУ вошел в рейтинг лучших вузов России по зарплатам экономистов и финансистов
Опорный университет Псковской области вошел в рейтинг лучших высших учебных заведений по уровню заработной платы выпускников. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе онлайн-сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, средний уровень доходов выпускников ПсковГУ 2013–2018 года, трудоустроенных в области экономики и финансов, составляет 55 тысяч рублей.
Рейтинг сервиса обновлен 12 июля. В него входит 45 вузов страны, которые делят между собой 20 мест.
Самые высокие показатели по зарплатам молодых экономистов у Высшей школы экономики и МГИМО. В этом году их доход увеличился на 10 тысяч рублей.
2 место занял МГУ, который в прошлом году был на позицию ниже. Далее в списке идут Российская академия народного хозяйства и государственной службы при, Финансовый университет и Всероссийская академия внешней торговли.
Самая низкая зарплата в вузах, вошедших в рейтинг – 54 тысячи рублей. Замыкают список Алтайский и Тихоокеанский государственный университеты.
ИСТОЧНИК KP.RU