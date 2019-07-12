ПсковГУ вошел в рейтинг лучших вузов России по зарплатам экономистов и финансистов

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-12T10:25:19+03:00

Выпускники ПсковГУ, работающие в сфере экономики и финансов, хорошо зарабатывают

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Опорный университет Псковской области вошел в рейтинг лучших высших учебных заведений по уровню заработной платы выпускников. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе онлайн-сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, средний уровень доходов выпускников ПсковГУ 2013–2018 года, трудоустроенных в области экономики и финансов, составляет 55 тысяч рублей.

Рейтинг сервиса обновлен 12 июля. В него входит 45 вузов страны, которые делят между собой 20 мест.

Самые высокие показатели по зарплатам молодых экономистов у Высшей школы экономики и МГИМО. В этом году их доход увеличился на 10 тысяч рублей.

2 место занял МГУ, который в прошлом году был на позицию ниже. Далее в списке идут Российская академия народного хозяйства и государственной службы при, Финансовый университет и Всероссийская академия внешней торговли.

Самая низкая зарплата в вузах, вошедших в рейтинг – 54 тысячи рублей. Замыкают список Алтайский и Тихоокеанский государственный университеты.

ИСТОЧНИК KP.RU