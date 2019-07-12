2019-07-12T10:14:37+03:00
Общество

Великолукский прокурор ушёл с занимаемой должности

Приказ об этом подписал генеральный прокурор России
Анна БЫСТРОВА
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Приказ об уходе великолукского прокурора подписали в генеральной прокуратуре России.Приказ об уходе великолукского прокурора подписали в генеральной прокуратуре России.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Великолукский прокурор ушёл с занимаемой должности. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, советник юстиции Александр Ёлгин покинул прокурорский пост в связи с переводом на другую должность.

Приказ об этом уже подписан генеральным прокурором России Юрием Чайкой. В настоящее время принято решение о том, что пост великолукского прокурора займёт первый заместитель прокурора Великих Лук Надежда Прокофьева.

КОНКРЕТНО

Александр Ёлгин — уроженец горда Пскова. Прошёл обучение в Санкт-Петербургском университете МВД России. Свою карьеру в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного псковского отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Прошёл путь от следователя районной прокуратуры до прокурора Опочецкого района. На последнее место работы в великолукскую прокуратуру Александр Ёлгин был назначен летом 2014 приказом генерального прокурора Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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