Комиссия конкурса «Лучшее поселение Псковской области» рассмотрит 42 заявки

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-12T10:56:28+03:00

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На звание лучшего поселения Псковской области претендуют 42 города и поселка региона. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 11 июля состоялось заседание конкурсной комиссии, которая приняла 42 заявки.

Участие приняли 19 районов Псковской области. В конкурсе участвуют города и села.

Поселения поборются в номинациях «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение» и «Территория культуры». В этом году в каждой номинации будет не один, а два победителя.

На заседании составили график выезда жюри для осмотра и оценки конкурсантов.

На награды победителей из областного бюджета выделят десять с половиной миллионов рублей. Города, занявшие 1 место, получат один миллион, за 2 место предполагается поощрение в 500 тысяч. Для сельских поселений денежный приз составит 700 и 300 тысяч рублей за 1 и 2 места соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU