Для гостей фестиваля «Хельга» в Псковской области организуют бесплатные автобусы

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-12T11:47:40+03:00

Они отправятся от площади Ленина в Пскове

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Для гостей фестиваля исторической реконструкции «Хельга» организуют бесплатные автобусы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, к месту проведения мероприятия можно будет добраться 13 июля от площади Ленина.

Бесплатные автобусы отправятся на территорию фестиваля в 10.00. А для тех, кто решит добраться в деревню Выбуты самостоятельно, организаторы предусмотрят охраняемые парковочные места. Кроме того, на праздничной площадке расположатся пункты питания и биотуалеты. На фестивале реконструкции создадут специальный «лагерь туристов».

КОНКРЕТНО

Площадки фестиваля «Хельга», посвящённого великой Российской княгине Ольге, расположены в Псковском районе. Мероприятие пройдёт на исторической родине княгини, в посёлке Выбуты при поддержке администрации Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU