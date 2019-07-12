Огненное шоу, реконструкции и ярмарка ждут посетителей фестиваля «Хельга» в Псковской области

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-12T11:46:10+03:00

Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и познакомиться с воинскими обычаями

Изменить размер текста: A A

Посетителей фестиваля «Хельга» в Псковской области ждут огненное шоу, средневековая ярмарка и реконструкции боя. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, обустройство лагеря на родине княгини Ольги в деревне Выбуты началось 12 июля.

Основные мероприятия фестиваля пройдут 13 и 14 июля. Посетители смогут насладиться музыкальными выступлениями и приобрести сувениры на средневековой ярмарке.

Пространство в Выбутах разделят на три лагеря. Реконструкторы, любители истории и туристы займут разные части праздничной площадки. Организаторы воссоздадут историческую атмосферу становления древнерусского государства. Благодаря этому посетители смогут ближе узнать быт коренных русских народностей, поучаствовать в мастер-классах и познакомиться с воинскими обычаями.

ИСТОЧНИК KP.RU