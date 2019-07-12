2019-07-12T11:46:10+03:00
Звезды

Огненное шоу, реконструкции и ярмарка ждут посетителей фестиваля «Хельга» в Псковской области

Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и познакомиться с воинскими обычаями
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Реконструкторы воссоздадут средневековый быт на историческом фестивале "Хельга"Реконструкторы воссоздадут средневековый быт на историческом фестивале "Хельга"Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Посетителей фестиваля «Хельга» в Псковской области ждут огненное шоу, средневековая ярмарка и реконструкции боя. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, обустройство лагеря на родине княгини Ольги в деревне Выбуты началось 12 июля.

Основные мероприятия фестиваля пройдут 13 и 14 июля. Посетители смогут насладиться музыкальными выступлениями и приобрести сувениры на средневековой ярмарке.

Пространство в Выбутах разделят на три лагеря. Реконструкторы, любители истории и туристы займут разные части праздничной площадки. Организаторы воссоздадут историческую атмосферу становления древнерусского государства. Благодаря этому посетители смогут ближе узнать быт коренных русских народностей, поучаствовать в мастер-классах и познакомиться с воинскими обычаями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация Псковской области посетила выставку-форум «Всероссийский день поля – 2019»
Великолучанку заставили освободить незаконно присвоенный участок
На идрицкой площади подняли на флагшток копию Знамени Победы
Камень на месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы» установили в Идрице
В Пскове отремонтируют улицы Индустриальную и Яна Фабрициуса
Для гостей фестиваля «Хельга» в Псковской области организуют бесплатные автобусы
Комиссия конкурса «Лучшее поселение Псковской области» рассмотрит 42 заявки
ПсковГУ вошел в рейтинг лучших вузов России по зарплатам экономистов и финансистов
Великолукский прокурор ушёл с занимаемой должности
В Псковской области перезахоронили останки 60 бойцов
Утверждены эскизы наград Псковской области
Псковский завод «Титан-Полимер» стал спонсором молодёжного форума
Квесты, спортивная площадка, напольные игры - и это на экологическом празднике «РосянкаFEST»
Специалисты управления Россельхознадзора в Пскове вернули в Латвию 20 тонн куриных шкурок
В Великолукском районе 7 человек пострадали в ДТП
Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование
Псков обошел 28 регионов и попал в ЮНЕСКО