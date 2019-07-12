СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-12T12:17:46+03:00

Ремонт на улицах Индустриальной и Я. Фабрициуса в Пскове начнётся уже в ближайшее время Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ремонт этих улиц потратят 120 миллионов рублей

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В Пскове отремонтируют улицы Индустриальную и Яна Фабрициуса. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ремонтные работы в областном центре начнутся в ближайшее время, так как контракты с подрядчиками уже подписаны.

В рамках осуществления национального проекта «Безопасные и качественные дороги» был проведён конкурс среди строительных организаций на реконструкцию двух улиц Пскова. Предполагается, что новый асфальт появится на перекрестке улиц Инженерная и Индустриальная. Реставрируют покрытие и на участке улицы Я. Фабрициуса протяженностью более 400 метров. Кроме того, в порядок приведут перекрёсток этой улицы с Гражданской.

На обоих участках помимо нового асфальта заменят коммунальные сети, обустроят выездные карманы и тротуары, установят пандусы для маломобильных граждан.

В общей сложности, благодаря вниманию к проекту губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, на ремонт этих улиц поступит 120 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU