2019-07-12T12:54:24+03:00
Общество

Камень на месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы» установили в Идрице

Церемония открытия закладного камня прошла в годовщину освобождения населенного пункта
Алиса Солнцева
Поделиться:
Торжественное открытие закладного камня в ИдрицеТоржественное открытие закладного камня в Идрице
Изменить размер текста:

В Идрице на месте, где будет установлен памятный знак в честь зарождения Знамени Победы, заложили камень. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, торжественная церемония открытия состоялась при участии администраций Псковской области и Себежского района, ветеранов, участников поисковых движений и местных жителей.

Торжественная церемония проходит в памятную для Идрицы дату, 12 июля. Именно в этот день в 1944 году населенный пункт был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Памятный знак появится рядом с транспортной развязкой, ведущей в Идрицу, на 574-м километре трассы «Балтия».

Общественным голосованием и экспертной оценкой уже определен эскиз памятного знака «Зарождение Знамени Победы». Лучшими признаны проекты Владимира Тюрягина и Николая Никандрова. Конечный эскиз объединит идеи обоих победителей.

Также торжественные мероприятия проходят 12 июля в Пушкиногорском и Пустошкинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация Псковской области посетила выставку-форум «Всероссийский день поля – 2019»
Великолучанку заставили освободить незаконно присвоенный участок
На идрицкой площади подняли на флагшток копию Знамени Победы
В Пскове отремонтируют улицы Индустриальную и Яна Фабрициуса
Для гостей фестиваля «Хельга» в Псковской области организуют бесплатные автобусы
Огненное шоу, реконструкции и ярмарка ждут посетителей фестиваля «Хельга» в Псковской области
Комиссия конкурса «Лучшее поселение Псковской области» рассмотрит 42 заявки
ПсковГУ вошел в рейтинг лучших вузов России по зарплатам экономистов и финансистов
Великолукский прокурор ушёл с занимаемой должности
В Псковской области перезахоронили останки 60 бойцов
Утверждены эскизы наград Псковской области
Псковский завод «Титан-Полимер» стал спонсором молодёжного форума
Квесты, спортивная площадка, напольные игры - и это на экологическом празднике «РосянкаFEST»
Специалисты управления Россельхознадзора в Пскове вернули в Латвию 20 тонн куриных шкурок
В Великолукском районе 7 человек пострадали в ДТП
Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование
Псков обошел 28 регионов и попал в ЮНЕСКО