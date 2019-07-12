Камень на месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы» установили в Идрице

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-12T12:54:24+03:00

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В Идрице на месте, где будет установлен памятный знак в честь зарождения Знамени Победы, заложили камень. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, торжественная церемония открытия состоялась при участии администраций Псковской области и Себежского района, ветеранов, участников поисковых движений и местных жителей.

Торжественная церемония проходит в памятную для Идрицы дату, 12 июля. Именно в этот день в 1944 году населенный пункт был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Памятный знак появится рядом с транспортной развязкой, ведущей в Идрицу, на 574-м километре трассы «Балтия».

Общественным голосованием и экспертной оценкой уже определен эскиз памятного знака «Зарождение Знамени Победы». Лучшими признаны проекты Владимира Тюрягина и Николая Никандрова. Конечный эскиз объединит идеи обоих победителей.

Также торжественные мероприятия проходят 12 июля в Пушкиногорском и Пустошкинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU