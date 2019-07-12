2019-07-12T15:15:40+03:00
Звезды

На идрицкой площади подняли на флагшток копию Знамени Победы

Мероприятие прошло в рамках празднования юбилея со дня освобождения от захватчиков
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
В Идрице проходят мероприятия, посвящённые 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиковВ Идрице проходят мероприятия, посвящённые 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Изменить размер текста:

В центре посёлка Идрица подняли на флагшток копию Знамени Победы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, торжественное мероприятие состоялось в рамках 75-летнего юбилея со дня освобождения поселения от немецко-фашистских захватчиков 12 июля.

Право поднять Знамя Победы на восемнадцатиметровый флагшток предоставили Герою России Вячеславу Бочарову. Затем участники празднования передали на хранение в Идрицкую школу увеличенные копии флага России, а также Знамени Победы.

Торжественные мероприятия продолжились зажжением Вечного огня на площади Знамени Победы. Огонь доставили в Идрицу из музея Победы на Поклонной горе в столице России.

КСТАТИ

В честь празднования юбилейной даты, при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, на федеральной дороге «Балтия» установят мемориальный комплекс. Памятный знак позволит привлечь внимание к Идрице и познакомит с вкладом поселка в Победу в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация Псковской области посетила выставку-форум «Всероссийский день поля – 2019»
Великолучанку заставили освободить незаконно присвоенный участок
Камень на месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы» установили в Идрице
В Пскове отремонтируют улицы Индустриальную и Яна Фабрициуса
Для гостей фестиваля «Хельга» в Псковской области организуют бесплатные автобусы
Огненное шоу, реконструкции и ярмарка ждут посетителей фестиваля «Хельга» в Псковской области
Комиссия конкурса «Лучшее поселение Псковской области» рассмотрит 42 заявки
ПсковГУ вошел в рейтинг лучших вузов России по зарплатам экономистов и финансистов
Великолукский прокурор ушёл с занимаемой должности
В Псковской области перезахоронили останки 60 бойцов
Утверждены эскизы наград Псковской области
Псковский завод «Титан-Полимер» стал спонсором молодёжного форума
Квесты, спортивная площадка, напольные игры - и это на экологическом празднике «РосянкаFEST»
Специалисты управления Россельхознадзора в Пскове вернули в Латвию 20 тонн куриных шкурок
В Великолукском районе 7 человек пострадали в ДТП
Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование
Псков обошел 28 регионов и попал в ЮНЕСКО