На идрицкой площади подняли на флагшток копию Знамени Победы

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-12T15:15:40+03:00

В Идрице проходят мероприятия, посвящённые 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Мероприятие прошло в рамках празднования юбилея со дня освобождения от захватчиков

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В центре посёлка Идрица подняли на флагшток копию Знамени Победы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, торжественное мероприятие состоялось в рамках 75-летнего юбилея со дня освобождения поселения от немецко-фашистских захватчиков 12 июля.

Право поднять Знамя Победы на восемнадцатиметровый флагшток предоставили Герою России Вячеславу Бочарову. Затем участники празднования передали на хранение в Идрицкую школу увеличенные копии флага России, а также Знамени Победы.

Торжественные мероприятия продолжились зажжением Вечного огня на площади Знамени Победы. Огонь доставили в Идрицу из музея Победы на Поклонной горе в столице России.

КСТАТИ

В честь празднования юбилейной даты, при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, на федеральной дороге «Балтия» установят мемориальный комплекс. Памятный знак позволит привлечь внимание к Идрице и познакомит с вкладом поселка в Победу в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU