2019-07-12T15:42:06+03:00
Общество

Великолучанку заставили освободить незаконно присвоенный участок

Нарушительница оградила землю железным забором и не передавала арендатору
Анна БЫСТРОВА
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Великолучанка отказывалась освободить землю и пустить на неё арендатораВеликолучанка отказывалась освободить землю и пустить на неё арендатораФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жительницу Великих Лук по решению суда обязали освободить незаконно присвоенный участок. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, разрешить земельные разногласия помогло вмешательство судебных приставов.

До вердикта суда великолучанка арендовывала землю, однако, после двухтысячного года женщина не переоформила документы на участок. Вместо этого она установила на границах земли железный забор и не пускала арендодателя.

В связи с этим к делу подключились приставы-исполнители. Они обязали нарушительницу в пятидневный срок освободить участок и предупредили о денежном взыскании за отказ от этого. Однако великолучанка не убрала забор и не вернула землю. Поэтому ей назначили штраф в 5 тысяч рублей. Эта мера подействовала, женщина освободила землю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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