Делегация Псковской области посетила выставку-форум «Всероссийский день поля – 2019»

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-12T15:56:15+03:00

Достижения России в аграрной сфере представили на выставке "Всероссийский день поля" Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

В Пушкине представили более 800 сельскохозяйственных машин

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Делегация Псковской области во главе с заместителем губернатора Нинель Салагаевой участвует в одном из крупнейших событий России в сфере сельского хозяйства выставке-форуме «Всероссийский день поля – 2019».

Как заявили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, место проведения выставки – город Пушкин в Ленинградской области, где располагается Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. На торжественном открытии присутствовал министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

Более 800 экспонатов представлены в Пушкине. Специально для форума подготовлены естественные поля, на которых свыше 70 машин покажут себя в деле.

Делегация области ознакомится с выставочными экспонатами, выступит на пленарных заседаниях, конференциях и семинарах. «Всероссийский день поля» продемонстрирует достижения России в аграрной сфере. Участники форума обсудят перспективы и планы на будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU