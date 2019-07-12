Делегация Псковской области посетила выставку-форум «Всероссийский день поля – 2019»
Делегация Псковской области во главе с заместителем губернатора Нинель Салагаевой участвует в одном из крупнейших событий России в сфере сельского хозяйства выставке-форуме «Всероссийский день поля – 2019».
Как заявили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, место проведения выставки – город Пушкин в Ленинградской области, где располагается Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. На торжественном открытии присутствовал министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.
Более 800 экспонатов представлены в Пушкине. Специально для форума подготовлены естественные поля, на которых свыше 70 машин покажут себя в деле.
Делегация области ознакомится с выставочными экспонатами, выступит на пленарных заседаниях, конференциях и семинарах. «Всероссийский день поля» продемонстрирует достижения России в аграрной сфере. Участники форума обсудят перспективы и планы на будущее.
ИСТОЧНИК KP.RU