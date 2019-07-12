2019-07-12T15:56:15+03:00
Общество

Делегация Псковской области посетила выставку-форум «Всероссийский день поля – 2019»

В Пушкине представили более 800 сельскохозяйственных машин
Алиса Солнцева
Поделиться:
Достижения России в аграрной сфере представили на выставке "Всероссийский день поля"Достижения России в аграрной сфере представили на выставке "Всероссийский день поля"Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

Делегация Псковской области во главе с заместителем губернатора Нинель Салагаевой участвует в одном из крупнейших событий России в сфере сельского хозяйства выставке-форуме «Всероссийский день поля – 2019».

Как заявили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, место проведения выставки – город Пушкин в Ленинградской области, где располагается Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. На торжественном открытии присутствовал министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

Более 800 экспонатов представлены в Пушкине. Специально для форума подготовлены естественные поля, на которых свыше 70 машин покажут себя в деле.

Делегация области ознакомится с выставочными экспонатами, выступит на пленарных заседаниях, конференциях и семинарах. «Всероссийский день поля» продемонстрирует достижения России в аграрной сфере. Участники форума обсудят перспективы и планы на будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Великолучанку заставили освободить незаконно присвоенный участок
На идрицкой площади подняли на флагшток копию Знамени Победы
Камень на месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы» установили в Идрице
В Пскове отремонтируют улицы Индустриальную и Яна Фабрициуса
Для гостей фестиваля «Хельга» в Псковской области организуют бесплатные автобусы
Огненное шоу, реконструкции и ярмарка ждут посетителей фестиваля «Хельга» в Псковской области
Комиссия конкурса «Лучшее поселение Псковской области» рассмотрит 42 заявки
ПсковГУ вошел в рейтинг лучших вузов России по зарплатам экономистов и финансистов
Великолукский прокурор ушёл с занимаемой должности
В Псковской области перезахоронили останки 60 бойцов
Утверждены эскизы наград Псковской области
Псковский завод «Титан-Полимер» стал спонсором молодёжного форума
Квесты, спортивная площадка, напольные игры - и это на экологическом празднике «РосянкаFEST»
Специалисты управления Россельхознадзора в Пскове вернули в Латвию 20 тонн куриных шкурок
В Великолукском районе 7 человек пострадали в ДТП
Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование
Псков обошел 28 регионов и попал в ЮНЕСКО