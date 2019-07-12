2019-07-12T16:55:02+03:00
Общество

Депутаты Псковской думы предлагают ввести региональный маткапитал за второго ребенка

В Псковское областное Собрание направлена законодательная инициатива о выплате 100 тысяч рублей за второго ребенка
Алиса Солнцева
Поделиться:
100 тысяч за второго ребенка предлагают выплачивать псковские депутаты100 тысяч за второго ребенка предлагают выплачивать псковские депутатыФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Депутаты Псковской городской Думы 12 июля поддержали инициативу о введении регионального материнского капитала за второго ребенка. Как сообщил «Комсомольской правде – Псков» корреспондент Псковского агентства информации, ввести выплату в 100 тысяч рублей предложил депутат Олег Брячак.

- Мы понимаем, что это затратно, но считаем, что это значительно повлияет на демографическую ситуацию, – заявил Олег Брячак. - По его мнению, несмотря на федеральную и областную поддержку родителей, в регионе по-прежнему низкая рождаемость.

Кроме того, на заседании объявили о планирующейся инициативе – выплате в 100 тысяч рублей за первого ребенка.

Присутствующие отметили, что для улучшения показателей рождаемости и благосостояния псковичей нужны не только единоразовые выплаты, но и постоянная финансовая поддержка.

Внесение поправок в закон Псковской области «О материнском капитале» рассмотрят в Псковском областном Собрании депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор "Псковпассажиавтотранса" Николай Киянец покинул свой пост
В "наливайках" Пскова полицейские изъяли около 300 литров контрафактного алкоголя
Будь в тренде вместе с экологическим «РосянкаFEST»
В отреставрированном Дворце бракосочетаний Пскова прошли первые свадьбы
Делегация Псковской области посетила выставку-форум «Всероссийский день поля – 2019»
Великолучанку заставили освободить незаконно присвоенный участок
На идрицкой площади подняли на флагшток копию Знамени Победы
Камень на месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы» установили в Идрице
В Пскове отремонтируют улицы Индустриальную и Яна Фабрициуса
Для гостей фестиваля «Хельга» в Псковской области организуют бесплатные автобусы
Огненное шоу, реконструкции и ярмарка ждут посетителей фестиваля «Хельга» в Псковской области
Комиссия конкурса «Лучшее поселение Псковской области» рассмотрит 42 заявки
ПсковГУ вошел в рейтинг лучших вузов России по зарплатам экономистов и финансистов
Великолукский прокурор ушёл с занимаемой должности
В Псковской области перезахоронили останки 60 бойцов
Утверждены эскизы наград Псковской области
Псковский завод «Титан-Полимер» стал спонсором молодёжного форума
Квесты, спортивная площадка, напольные игры - и это на экологическом празднике «РосянкаFEST»
Специалисты управления Россельхознадзора в Пскове вернули в Латвию 20 тонн куриных шкурок
В Великолукском районе 7 человек пострадали в ДТП
Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование
Псков обошел 28 регионов и попал в ЮНЕСКО