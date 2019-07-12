Депутаты Псковской думы предлагают ввести региональный маткапитал за второго ребенка

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-12T16:55:02+03:00

В Псковское областное Собрание направлена законодательная инициатива о выплате 100 тысяч рублей за второго ребенка

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Депутаты Псковской городской Думы 12 июля поддержали инициативу о введении регионального материнского капитала за второго ребенка. Как сообщил «Комсомольской правде – Псков» корреспондент Псковского агентства информации, ввести выплату в 100 тысяч рублей предложил депутат Олег Брячак.

- Мы понимаем, что это затратно, но считаем, что это значительно повлияет на демографическую ситуацию, – заявил Олег Брячак. - По его мнению, несмотря на федеральную и областную поддержку родителей, в регионе по-прежнему низкая рождаемость.

Кроме того, на заседании объявили о планирующейся инициативе – выплате в 100 тысяч рублей за первого ребенка.

Присутствующие отметили, что для улучшения показателей рождаемости и благосостояния псковичей нужны не только единоразовые выплаты, но и постоянная финансовая поддержка.

Внесение поправок в закон Псковской области «О материнском капитале» рассмотрят в Псковском областном Собрании депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU