СЕГОДНЯ 17:53 2019-07-12T17:53:00+03:00

В первый день в обновлённом ЗАГСе сыграли 16 свадеб

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В отреставрированном Дворце бракосочетаний Пскова прошли первые свадьбы. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», псковский ЗАГС открылся 12 июля в историческом здании «Дом Лавринского» после капитального ремонта. С первой парой молодожёнов пообщались журналисты. А «Комсомолка» подготовила ФОТОРЕПОРТАЖ с места событий.

Всего в пятницу в отремонтированном ЗАГСе сыграли 16 свадеб. Это стало возможным благодаря тому, что в помещении сделали 2 зала регистрации. Из федерального бюджета на ремонт Дворца бракосочетаний выделили 25 миллионов рублей.

Глава региона Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон в День семьи, любви и верности оценили качество ремонта во Дворце бракосочетаний. В целом делегаты остались довольны увиденным, однако, губернатор акцентировал внимание на том, что к ЗАГСу необходимо пристроить парковку для свадебных кортежей, а также покрыть ступени нескользящим составом, чтобы избежать травм.

ИСТОЧНИК KP.RU