В "наливайках" Пскова полицейские изъяли около 300 литров контрафактного алкоголя

СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-12T17:56:26+03:00

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В Пскове прошли рейды полиции по так называемым «пабам» и «наливайкам».

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейские проверили несколько кафе в разных частях города и установили, что в них хранится и продается продукция без маркировки, что нарушает Федеральный закон № 171-ФЗ.

В заведении на Октябрьском проспекте стражи порядка зафиксировали факт продажи алкоголя без лицензии. Также выявили три факта, когда бутылки с алкоголем продавали покупателю, не вскрыв пробку. В целом, полицейские изъяли около 300 литров самой разной алкогольной продукции, которую продавали, нарушая ФЗ. По всем нарушениям проведут проверку, владельцев точек общепита привлекут к административной ответственности.

После многочисленных жалоб псковичей по поручению главы области Михаила Ведерникова активизировали борьбу с «наливайками». При Общественной палате региона создали рабочую группу, которая должна подготовить предложений для работы в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU