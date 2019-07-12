2019-07-12T17:56:26+03:00
Общество

В "наливайках" Пскова полицейские изъяли около 300 литров контрафактного алкоголя

Стражи порядка проверили кафе в разных частях города
Василиса Алексеева
Поделиться:
"Наливайки" в жилых домах раздражают псковичей."Наливайки" в жилых домах раздражают псковичей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Пскове прошли рейды полиции по так называемым «пабам» и «наливайкам».

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейские проверили несколько кафе в разных частях города и установили, что в них хранится и продается продукция без маркировки, что нарушает Федеральный закон № 171-ФЗ.

В заведении на Октябрьском проспекте стражи порядка зафиксировали факт продажи алкоголя без лицензии. Также выявили три факта, когда бутылки с алкоголем продавали покупателю, не вскрыв пробку. В целом, полицейские изъяли около 300 литров самой разной алкогольной продукции, которую продавали, нарушая ФЗ. По всем нарушениям проведут проверку, владельцев точек общепита привлекут к административной ответственности.

После многочисленных жалоб псковичей по поручению главы области Михаила Ведерникова активизировали борьбу с «наливайками». При Общественной палате региона создали рабочую группу, которая должна подготовить предложений для работы в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор "Псковпассажиавтотранса" Николай Киянец покинул свой пост
Будь в тренде вместе с экологическим «РосянкаFEST»
В отреставрированном Дворце бракосочетаний Пскова прошли первые свадьбы
Депутаты Псковской думы предлагают ввести региональный маткапитал за второго ребенка
Делегация Псковской области посетила выставку-форум «Всероссийский день поля – 2019»
Великолучанку заставили освободить незаконно присвоенный участок
На идрицкой площади подняли на флагшток копию Знамени Победы
Камень на месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы» установили в Идрице
В Пскове отремонтируют улицы Индустриальную и Яна Фабрициуса
Для гостей фестиваля «Хельга» в Псковской области организуют бесплатные автобусы
Огненное шоу, реконструкции и ярмарка ждут посетителей фестиваля «Хельга» в Псковской области
Комиссия конкурса «Лучшее поселение Псковской области» рассмотрит 42 заявки
ПсковГУ вошел в рейтинг лучших вузов России по зарплатам экономистов и финансистов
Великолукский прокурор ушёл с занимаемой должности
В Псковской области перезахоронили останки 60 бойцов
Утверждены эскизы наград Псковской области
Псковский завод «Титан-Полимер» стал спонсором молодёжного форума
Квесты, спортивная площадка, напольные игры - и это на экологическом празднике «РосянкаFEST»
Специалисты управления Россельхознадзора в Пскове вернули в Латвию 20 тонн куриных шкурок
В Великолукском районе 7 человек пострадали в ДТП
Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование
Псков обошел 28 регионов и попал в ЮНЕСКО