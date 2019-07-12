2019-07-12T21:32:34+03:00
Общество

Директор "Псковпассажиавтотранса" Николай Киянец покинул свой пост

Руководитель предприятия написал заявление по собственному желанию
Василиса Алексеева
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Николай Киянец проработал на предприятии девять месяцев.Николай Киянец проработал на предприятии девять месяцев.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец написал заявление по собственному желанию сообщило псковское агентство информации со ссылкй на источник в руководстве предприятия.

В качестве директора предприятия Николай Киянец продержался месяц. В начале июня он выиграл конкурс на замещение должности генерального директора госпредприятия «Псковпассажиравтотранс». Конкурс объявили еще 19 апреля, а состоялся он 10 июня этого года. С 13 сентября 2018 года Киянец исполнял обязанности директора автопредприятия. Он сменил бывшего гендиректора "Псковпассажиравтотранса" Александра Питиримова.

До переезда в Псков Николай Киянец более 20 лет проработал в компании «Мострансавто».

Предприятие Николай Киянец принял с многомиллионным долгом, но усилиями губернатора Псковской области Михаила Ведерникова финансовую ситуацию удалось улучшить. Долги по зарплате работникам погасили. Также новый руководитель ввел на псковских автобусах оплату банковскими картами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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