В Пскове выделили деньги на обследование Ольгинского моста

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-13T08:47:38+03:00

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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", депутаты Псковской городской Думы увеличили бюджет на текущий год на 66,6 млн рублей.

В этом году выделят средства на ремонт улицы Пароменской, обследование Ольгинского моста, на проект строительства улицы Кузбасской дивизии, перенос освещения и обустройство автобусных остановок на улице Юбилейной, обустройство пешеходного перехода на проспекте Энтузиастов, проектирование реконструкции улицы Алёхина.

Город также профинансирует три международных проекта в рамках приграничного сотрудничества: модернизаци. системы водоснабжения Пскова, проект по экологии и продолжению реконструкции парка у Мирожского монастыря.

Из резервного фонда администрации Псковской области на противоаварийный ремонт зданий в Пскове выделят один миллион рублей.

С учётом внесенных в бюджет изменений доходная часть городского бюджета в этом году составит 5 млрд 984 млн рублей, расходы - 6 млрд 118 млн 317 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU