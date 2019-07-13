Почетным гражданином Пскова стал Анатолий Мультах

СЕГОДНЯ 09:02 2019-07-13T09:02:32+03:00

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Директор «Военно-патриотического центра «Подросток», председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах стал Почетным гражданином Пскова. Звание ему присвоили депутаты Псковской городской Думы.

На получение звания «Почетный гражданин Пскова» претендовали ещё двое: председатель регионального отделения организации «Российский Красный Крест» Пётр Василевский и тренер по боксу войсковой части № 07264 Владимир Ивасенко.

По итогам рейтингового голосования, предварявшего голосование депутатов, Пётр Василевский набрал 30 баллов, Анатолий Мультах - 25, Владимир Ивасенко - 17. Фамилии всех трёх претендентов внесли в бюллетень для тайного голосования на сессии Псковской гордумы.

Депутаты отдали 9 голосов за Петра Василевского (13 против), 14 за Анатолия Мультаха (8 против) и 3 за Владимира Ивасенко (19 против).

ИСТОЧНИК KP.RU