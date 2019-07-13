2019-07-13T09:50:04+03:00
Общество

Компанию "Петростройинвест" Псковское УФАС России включило в Реестр недобросовестных поставщиков

Предприятие выиграло контракт на 47 миллионов рублей - ремонт 20 дворов в Пскове, и не выполнило его
Василиса Алексеева
Поделиться:
Ремонтировали, ремонтировали, но не отремонтировали.Ремонтировали, ремонтировали, но не отремонтировали.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Компанию "Петростройинвест" и ее учредителей Псковское УФАС России включило в Реестр недобросовестных поставщиков.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в ведомстве, это те люди, которые выиграли аукцион 12 августа 2017 года на ремонт 20 дворовых территорий на сумму 47 миллионов. До 1 декабря 2017 года они должны были его исполнить. Но по факту оказалось, что в некоторых дворах «невозможно проехать машинам скорой помощи, и носилки несут в обход двора».

Эта компания уже в декабре 2017 года должна была быть в Реестре, но из-за того, что чиновник УГХ незаконно продлил контракт, дело затянулось. Все же в последствии с компании взыскали штрафы и пени на 1,3 млн рублей.

-Компания обжаловала решение управления в Арбитражный суд Псковской области, одним из доводов было, что это решение несправедливо и несоразмерно нарушению. Мы так не считаем и жители этих 20 дворов тоже. И суд поддержал позицию УФАС в этом споре, - сказал руководитель антимонопольной службы региона Ольга Милонаец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псковской области с 15 июля заработает обновлённый портал k-vrachu.pskov.ru
Почетным гражданином Пскова стал Анатолий Мультах
В Пскове выделили деньги на обследование Ольгинского моста
Директор "Псковпассажиавтотранса" Николай Киянец покинул свой пост
В "наливайках" Пскова полицейские изъяли около 300 литров контрафактного алкоголя
Будь в тренде вместе с экологическим «РосянкаFEST»
В отреставрированном Дворце бракосочетаний Пскова прошли первые свадьбы
Депутаты Псковской думы предлагают ввести региональный маткапитал за второго ребенка
Делегация Псковской области посетила выставку-форум «Всероссийский день поля – 2019»
Великолучанку заставили освободить незаконно присвоенный участок
На идрицкой площади подняли на флагшток копию Знамени Победы
Камень на месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы» установили в Идрице
В Пскове отремонтируют улицы Индустриальную и Яна Фабрициуса
Для гостей фестиваля «Хельга» в Псковской области организуют бесплатные автобусы
Огненное шоу, реконструкции и ярмарка ждут посетителей фестиваля «Хельга» в Псковской области
Комиссия конкурса «Лучшее поселение Псковской области» рассмотрит 42 заявки
ПсковГУ вошел в рейтинг лучших вузов России по зарплатам экономистов и финансистов
Великолукский прокурор ушёл с занимаемой должности
В Псковской области перезахоронили останки 60 бойцов
Утверждены эскизы наград Псковской области
Псковский завод «Титан-Полимер» стал спонсором молодёжного форума
Квесты, спортивная площадка, напольные игры - и это на экологическом празднике «РосянкаFEST»
Специалисты управления Россельхознадзора в Пскове вернули в Латвию 20 тонн куриных шкурок
В Великолукском районе 7 человек пострадали в ДТП
Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование
Псков обошел 28 регионов и попал в ЮНЕСКО