Компанию "Петростройинвест" Псковское УФАС России включило в Реестр недобросовестных поставщиков

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-13T09:50:04+03:00

Предприятие выиграло контракт на 47 миллионов рублей - ремонт 20 дворов в Пскове, и не выполнило его

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Компанию "Петростройинвест" и ее учредителей Псковское УФАС России включило в Реестр недобросовестных поставщиков.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в ведомстве, это те люди, которые выиграли аукцион 12 августа 2017 года на ремонт 20 дворовых территорий на сумму 47 миллионов. До 1 декабря 2017 года они должны были его исполнить. Но по факту оказалось, что в некоторых дворах «невозможно проехать машинам скорой помощи, и носилки несут в обход двора».

Эта компания уже в декабре 2017 года должна была быть в Реестре, но из-за того, что чиновник УГХ незаконно продлил контракт, дело затянулось. Все же в последствии с компании взыскали штрафы и пени на 1,3 млн рублей.

-Компания обжаловала решение управления в Арбитражный суд Псковской области, одним из доводов было, что это решение несправедливо и несоразмерно нарушению. Мы так не считаем и жители этих 20 дворов тоже. И суд поддержал позицию УФАС в этом споре, - сказал руководитель антимонопольной службы региона Ольга Милонаец.

ИСТОЧНИК KP.RU