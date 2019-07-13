В Псковской области с 15 июля заработает обновлённый портал k-vrachu.pskov.ru

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-13T10:09:21+03:00

Портал для записи к врачам есть, а врачей нет. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Портал для получения медицинских услуг k-vrachu.pskov.ru получит новый дизайн и расширенный функционал, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе администрации региона.

Это расширит перечень электронных услуг и облегчит процесс взаимодействия жителей региона и медучреждений.

Как и раньше, на сайте будет доступен функционал «Запись на прием к врачу», затем туда добавят возможность записаться на диспансеризацию и профосмотр. Кроме того пациенты получат возможность просматривать электронные медицинские документы и вызывать врача на дом. В личный кабинет, как и прежде, можно зайти через учетную запись сайта Госуслуг.

В первое время в работе сервисов могут быть сбои, предупредили в комитете по здравоохранению Псковской области и попросили псковичей с пониманием отнестись к переходному периоду.

ИСТОЧНИК KP.RU